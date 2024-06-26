Карасёв объяснил, в чём проблема ВАР

После внедрения системы ВАР разговоров о судействе в российском футболе меньше не стало. Арбитр Сергей Карасёв объяснил это тем, что у монитора сидит такой же судья, который может иметь своё мнение по трактовке того или иного момента.

«ВАР – это такой же арбитр, который сидит у монитора и решает, будет ли звать главного к монитору», - рассказал Карасёв в интервью «Матч ТВ».

По словам Карасёва, иногда судьи при оценке какой-то ситуации на поле не могут прийти к общему знаменателю.

«У нас 60 судей, из которых 25 главных. Конечно, появляются моменты, в которых наши мнения могут разниться», - сказал Карасёв.

Арбитр также отметил, что в игре порой случаются неоднозначные ситуации, когда ВАР должен пропустить этот момент. Иногда это сложно сделать из-за давления.