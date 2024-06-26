Дуглас Сантос: Во мне внутри ещё больше сил, чем это было год назад

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос высказался о возвращении из отпуска.

«Очень важно было съездить домой, взять небольшую паузу, увидеть родных и близких. Это всегда придает сил и дает энергию. Я смог отдохнуть», — приводит слова Сантоса пресс-служба «сине-бело-голубых».

Футболист считает, что сейчас у него еще больше энергии, чем это было в прошлом сезоне.

В прошедшей кампании 30-летний Сантос принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счет три голевые передачи.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» впервые в истории выиграл все три российских трофея.