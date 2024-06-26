Арбитр Карасёв: «Даже когда работаешь почти идеально, все равно найдутся люди, которые к чему-то придерутся»

Авторитетный российский судья Сергей Карасёв уверен, что разговоры на тему судейства не прекратятся. По словам Карасёва, о работе судей говорят даже когда, когда бригада отработала качественно.

«К сожалению, про судейство всегда будут говорить. Даже когда работаешь почти идеально, все равно найдутся люди, которые к чему-то придерутся. Смотрят статистику и видят, что одной команде дали три фола, а другой – десять», - цитирует Карасёва сайт «Матч ТВ».

Карасёв отметил, что всегда найдутся недовольные, ведь люди имеют симпатии к определённым командам.

Следующий сезон Российской премьер-лиги стартует в июле, матчи первого тура пройдут с 19 и 21 число включительно.