Ерохин: «На летнем турнире будут очень хорошие команды»

Хавбек «Зенита» Александр Ерохин высказался о летнем международном турнире.

Напомним, 2 июля стартует Летний Кубок, в котором «Зенит» сыграет с «Сочи», сербской «Црвеной Звездой» и аргентинским «Тальересом».

«На летнем турнире будут очень хорошие команды. Раз международных матчей нет, то игры с такими спарринг-партнерами будут очень полезны», — приводит слова Ерохина Metaratings.

В прошедшем сезоне 34-летний Ерохин принял участие в 27 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

Напомним, чемпионат России – 2023/24 «Зенит» завершил на первой позиции.