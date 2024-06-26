Кучаев: Я не понял, почему Юрана заменили на Илича

Экс-игрок «Пари НН» Константин Кучаев ответил на вопрос о том, понял ли он смысл замены Сергея Юрана на Сашу Илича.

«Не понял. Но я, наверное, и не должен этого понимать. Не в моей компетенции такие вопросы обсуждать», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

Напомним, Юран был отправлен в отставку с поста главного тренера «Пари НН» в конце апреля. Вместо него был назначен сербский специалист Саша Илич.

В минувшей кампании нижегородцы финишировали в зоне стыковых матчей, заняв 13-е место в турнирной таблице. В переходных встречах «Пари НН» оказался сильнее тульского «Арсенала» и остался в элитном дивизионе.