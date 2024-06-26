Арбитр Карасёв объяснил, почему удалил аккаунт из соцсети

Известный судья Сергей Карасёв сообщил, что теперь не использует социальные сети. При этом раньше Карасёв вёл одну страничку, где рассказывал о своей жизни за пределами футбольного мира.

«А у меня нет аккаунтов ни в каких соцсетях. До недавнего времени был аккаунт в запрещенной сети. Сошлись во мнении с РФС, что надо выкладывать там жизнь арбитра. Люди писали много позитива, но сейчас этого аккаунта уже нет», - сказал Карасёв «Матч ТВ».

Карасёв признался, что использует «Телеграм», но только для связи. Новости арбитр черпает из других источников.

Отметим, что ранее, до внедрения санкций со стороны УЕФА, Сергей Карасёв регулярно работал на международных матчах.