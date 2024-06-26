Карасёв: «Хотите верьте или нет – болельщики ни разу не критиковали меня вживую»

Известный российский футбольный арбитр Сергей Карасёв высказался о критике. По словам рефери, он ни разу не сталкивался с критикой со стороны болельщиков вживую.

«Хотите верьте или нет – болельщики ни разу не критиковали меня вживую. Наоборот, подходят, фотографируются и благодарят. Бывает иногда шутливая критика. Но я ни разу не сталкивался, чтобы кто-то меня критиковал в лицо», - сказал Карасёв в интервью «Матч ТВ».

Стоит сказать, что до введения санкций в отношении Российского футбольного союза Сергей Карасёв регулярно получал назначения на международные матчи. В 2021 году рефери даже обслуживал матч Суперкубка УЕА, в котором сражались английский «Челси» и испанский «Вильярреал».