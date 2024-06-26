Малышев — о поиске вратаря: «Это не приоритет для «Спартака»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном подписании опытного голкипера.
Ранее новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, что попросил руководство пригласить вратаря с опытом.
«Для нас это не приоритет номер один в трансферных планах. Поэтому определенная работа ведется, но на данный момент игрок не подписан», — заявил Малышев порталу «РБ Спорт».
Напомним, прошлый сезон «Спартак» завершил на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
В первом туре нового сезона РПЛ подопечные Деяна Станковича сыграют на выезде с «Оренбургом».
Раскрыты трансферные планы «Спартака»
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