Глушенков выбрал необычный номер в «Зените»

Атакующий полузащитник Максим Глушенков ответил на вопрос, под каким номером будет выступать в «Зените».

«Предварительно буду играть под номером 67. Это номер моего родного региона», - сказал Глушенков во время своей презентации.

Напомним, что в «Зенит» Глушенков перебрался из «Локомотива». Ранее появлялась информация о том, какой будет заработная плата футболиста в Санкт-Петербурге.

Первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Зенит» проведёт в субботу, 13 июля. Команда Сергея Семака будет играть против «Краснодара» в матче за суперкубок страны. А матчи первого тура РПЛ пройдут с 19 по 21 июля.