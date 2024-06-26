Стало известно, какие позиции хочет усилить московский «Спартак» в летнее трансферное окно.

Ранее генеральные директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что клуб планирует подписать одного-двух футболистов. На эти слова отреагировал известный блогер Юрий Кузьмичёв.

— Самое смешное, что по моей информации ничего не поменялось. Ищут вингера, десятку и опорника. Непонятно, зачем Малышев откровенно обманывает общественность? — написал блогер в своем телеграм-канале.

Стоит сказать, что в настоящее время «Спартак» ведет переговоры по трансферу 32-летнего нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе.