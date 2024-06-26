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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Раскрыты трансферные планы «Спартака»

26 Июня 2024 • 12:15 Комментировать

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о планах клуба на летнее трансферное окно.

Специалист заявил, что летом «Спартак» не планирует приобретать игроков на скамейку, трансферы будут только на усиление состава.

«Думаю, что бурной трансферной кампании не будет. Но точечные приобретения на позиции, которые главный тренер обозначил как приоритетные, будут», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» стал пятым. В 30 сыгранных турах столичный клуб добыл 50 очков.

В первом туре нового сезона подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом» (19-22 июля).

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