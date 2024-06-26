Малышев объяснил, почему Слишкович покинул «Спартак»

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал уход из команды Владимира Слишковича.

Напомним, с апреля по май Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых». Под его руководством столичный клуб проиграл всего один раз в десяти матчах.

«Вообще не в деньгах был вопрос. Мы хотели, чтобы он остался. Сначала Владимир вроде бы согласился, а потом сказал, что хочет поработать главным тренером», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона чемпионата России – 2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.