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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малышев объяснил, почему Слишкович покинул «Спартак»

26 Июня 2024 • 12:07 Комментировать

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал уход из команды Владимира Слишковича.

Напомним, с апреля по май Слишкович был исполняющим обязанности главного тренера «красно-белых». Под его руководством столичный клуб проиграл всего один раз в десяти матчах.

«Вообще не в деньгах был вопрос. Мы хотели, чтобы он остался. Сначала Владимир вроде бы согласился, а потом сказал, что хочет поработать главным тренером», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

По итогам минувшего сезона чемпионата России – 2023/24 «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.

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Спартак Москва Владимир Слишкович Олег Малышев ещё теги
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