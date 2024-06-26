Агент — о трансфере Фомина в Европу: «Думаю, всё возможно»

Федерико Пасторелло, агент полузащитника столичного «Динамо» Даниила Фомина, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Пока рано говорить о каких-то конкретных вариантах, но мы следим за ситуацией. Думаю, все возможно», — приводит слова Пасторелло портал «РБ Спорт».

В прошедшей кампании 27-летний хавбек принял участие в 34 матчах во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет семь ассистов.

Трудовой договор Фомина с «Динамо» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в восемь миллионов евро.