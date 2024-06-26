Малышев рассказал, планирует ли «Спартак» покупать Хименеса

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поделился информацией о возможном трансфере нападающего «Фейеноорда» Сантьяго Хименеса.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение 23-летнему футболисту, трансферная цена которого оценивается в 40 миллионов евро.

— Дым без огня или правда, что есть вариант с шорт-листом? Это дым без огня, — скакал Малышев порталу «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Хименес принял участие в 42 играх во всех турнирах, забил 26 голов и записал в свой актив восемь результативных передач.

Действующий контракт мексиканского нападающего с «Фейеноордом» рассчитан до лета 2027 года.