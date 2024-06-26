В «Спартаке» высказались о Промесе

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с нападающим команды Квинси Промесом.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время 32-летний футболист должен вернуться в Россию из ОАЭ.

Малышев заявил, что никакого решения пока нет, Промес продолжает ожидать решения суда по экстрадиции в Нидерланды.

«Контракт с Промесом истечет через 5 дней? Да. Будет ли клуб продлевать контракт? Если Квинси выпустят в Россию, увидим, что будет происходить дальше», — цитирует Малышева портал «РБ Спорт».

Напомним, в марте Промес не смог вместе со «Спартаком» покинуть ОАЭ из-за проблем с законом.