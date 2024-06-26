В «Спартаке» назвали условие ухода Соболева

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем нападающего Александра Соболева.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересован санкт-петербургский «Зенит».

«У Александра в контракте прописана определенная сумма выкупа и если кто-то эти деньги заплатит, мы не сможем остановить процесс», — заявил Малышев порталу «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Соболев появился на поле в 34 играх с учетом всех турниров, забил десять мячей и стал автором девяти результативных передач.

Трудовой договор форварда со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Соболева в 7,5 миллионов евро.