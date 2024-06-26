Нападающий испанского «Бетиса» Виллиан Жозе может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

По информации Metaratings, «Спартак» предлагает 32-летнему футболисту трудовой договор на два сезона. Сообщается, что заработная плата Жозе в стане «красно-белых» составит 1,7 млн евро в год без учета бонусов, которые предусмотрены за определенные достижения.

В сезоне-2023/24 бразилец принял участие в 43 встречах с учетом всех турниров. В этих играх он 14 раз поразил сетку ворот соперников и оформил шесть голевых передач.

Ожидается, что сумма трансфера Жозе составит полтора миллиона евро.

В «Спартаке» отреагировали на информацию о трансфере Виллиана Жозе