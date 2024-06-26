Малышев: «Спартак» сам отказался от покупки Горшкова

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поделился комментарием о несостоявшемся трансфере защитника Юрия Горшкова.

Напомним, этим летом футболист перебрался из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Не нужно усложнять и искать интригу. Мы на Горшкова смотрели, но приняли решение не приобретать», — цитирует Малышева портал «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 25-летний Горшков появился на поле в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал на свой счет два результативных паса.

24 июня «Зенит» официально объявил о переходе Горшкова из «Крыльев Советов». Футболист подписал с клубом трехлетний трудовой договор с возможностью продления.