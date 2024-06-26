«Краснодар» покупает полузащитника за 120 миллионов

Полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов до конца сегодняшнего дня перейдет в «Краснодар». Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов.

Как стало известно источнику, 19-летний воспитанник петербургского «Зенита» уже несколько дней находится в Краснодаре. Он успешно прошел медицинский осмотр. Ожидается, что Козлов подпишет с «быками» долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано на пять лет. «Балтика» выручит с его продажи 120 миллионов рублей.

В составе калининградского коллектива Данила провел десять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.