Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 3 5
Дания 3 3
Словения 3 3
Сербия 3 2
Группа D
Австрия 3 6
Франция 3 5
Нидерланды 3 4
Польша 3 1
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» отреагировали на информацию о трансфере Виллиана Жозе

26 Июня 2024 • 11:10 Комментировать

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном подписании 32-летнего бразильского нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе.

Ранее сообщалось, что Жозе уже подписал контракт с российской командой.

«Этот футболист находится в шорт-листе у Томаша [Амарала] — так же, как и еще ряд футболистов. Все остальное — неправда, то есть документы не подписаны», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Жозе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

По данным СМИ, трансфер форварда обойдется «Спартаку» в полтора миллиона евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бетис Виллиан Жозе трансферы футбола - лето 2024 Олег Малышев ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину «Спартак» принял решение по Промесу Назван самый быстрый игрок Евро-2024: Леау занял четвёртое место, Мбаппе лишь восьмой Сборная Венгрии вошла в историю Евро Та ну его: Из-за кого Германия едва не проиграла на Евро-2024 Суперкомпьютер оценил шансы Роналду стать чемпионом Евро-2024 Суперкомпьютер назвал сборную, которая должна выиграть Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Месси: Я не такой, как Роналду Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак»
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Июня
12:07 · Россия. Премьер-лига
Малышев объяснил, почему Слишкович покинул «Спартак»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Агент — о трансфере Фомина в Европу: «Думаю, всё возможно»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Малышев рассказал, планирует ли «Спартак» покупать Хименеса
11:38 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» высказались о Промесе
11:34 · Россия. Премьер-лига
Подведены итоги ежегодной Программы «Спорт и Россия - 2024»
11:29 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» назвали условие ухода Соболева
11:23 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты условия потенциального контракта Виллиана Жозе со «Спартаком» слухи
11:17 · Россия. Премьер-лига
Малышев: «Спартак» сам отказался от покупки Горшкова
11:14 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» покупает полузащитника за 120 миллионов
11:10 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на информацию о трансфере Виллиана Жозе
11:02 · Россия. Премьер-лига
Малышев: От «Спартака» ждут только побед, по-другому быть не может
10:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Зенита»: «Клуб решил скупить всё, что движется в российском футболе»
10:28 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» объявил о трансфере Сако официально
10:20 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Уход Дюпина – потеря для «Рубина»
08:00 · Россия. Премьер-лига
Закончится ли гегемония «Зенита»: кто станет чемпионом в новом сезоне РПЛ
Все новости
Рекомендуем