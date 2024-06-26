В «Спартаке» отреагировали на информацию о трансфере Виллиана Жозе

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном подписании 32-летнего бразильского нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе.

Ранее сообщалось, что Жозе уже подписал контракт с российской командой.

«Этот футболист находится в шорт-листе у Томаша [Амарала] — так же, как и еще ряд футболистов. Все остальное — неправда, то есть документы не подписаны», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Жозе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и записал на свой счет шесть ассистов.

По данным СМИ, трансфер форварда обойдется «Спартаку» в полтора миллиона евро.