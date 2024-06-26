Малышев: От «Спартака» ждут только побед, по-другому быть не может

Гендиректор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о задачах столичного клуба в следующем сезоне.

Функционер заявил, что считает данный вопрос провокационным, ведь он не имеет особого смысла.

«Понятно всем, чего болельщики ожидают от «Спартака» — побед. Наша задача — обеспечить команду всем необходимым, чтобы это выполнялось», — цитирует Малышева портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.

В новый сезон «красно-белые» входят с новым тренером. В мае команду возглавил Деян Станкович.