Экс-тренер «Зенита»: «Клуб решил скупить всё, что движется в российском футболе»

Экс-футболист и тренер петербургского «Зенита» Вячеслав Мельников поделился мыслями о трансферной политике руководства «сине-бело-голубых».

«Мне трудно сказать, с чем связана такая тенденция. Складывается ощущение, что «Зенит» решил скупить всё, что движется в российском футболе», - передает слова Мельникова «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно состав петербургского коллектива пополнили голкипер Евгений Латышонок, хавбек Максим Глушенков, а также защитники Сергей Волков и Юрий Горшков.

По итогам минувшего сезона петербургский клуб в очередной раз стал чемпионом России. Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали в шестой раз подряд.