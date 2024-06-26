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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» объявил о трансфере Сако официально

26 Июня 2024 • 10:28 Комментировать

Ивуарийский защитник Умар Сако стал полноценным игроком «Ростова». «Жёлто-синие» оформили выкуп прав на игрока. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года.

«Желаем и дальше показывать яркую и уверенную игру в футболке «Ростова»!» - говорится в сообщении пресс-службы «жёлто-синих».

В минувшем сезоне чемпионата России 28-летний полузащитник сыграл 11 поединков, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Кроме того, в его активе три поединка в рамках Кубка страны.

В прошлом сезоне РПЛ «Ростов» финишировал на седьмой позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Умар Сако
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