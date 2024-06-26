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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов: «Уход Дюпина – потеря для «Рубина»

26 Июня 2024 • 10:20 Комментировать
Пари НН
...
Рубин
21.07 17:00

Рашид Рахимов, рулевой «Рубина», высказался об уходе из клуба вратаря Юрия Дюпина.

Напомним, Дюпин покинул «Рубин» в начале месяца, его новой командой стал «Краснодар», трудовое соглашение будет действовать до лета следующего года.

- Конечно, уход вратаря, который был основным, - это потеря для нас. Но жизнь не стоит на месте, у нас два новых голкипера. Надеюсь, они нам помогут, - передаёт слова наставника казанской команды «Матч ТВ».

Коллектив Рашида Рахимова в первом туре нового сезона чемпионата России встретится с «Пари НН» на выезде, матч пройдёт 19-22 июля.

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