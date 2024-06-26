ЦСКА может обменять полузащитника на нападающего

Форвард «Трабзонспора» Энис Дестан может перебраться в чемпионат России. Заинтересованность в подписании игрока проявляет московский ЦСКА.

Согласно сведениям журналиста Салима Бюйюка, «армейцы» могут обменяться игроками с турками. В «Трабзонспор» может перебраться хавбек московского коллектива Виктор Мендес. Сделка возможна этим летом.

Дестан в минувшем сезоне принял участие в 38 поединках за турецкий коллектив. Нападающий отметился 12 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 4,8 миллиона евро.