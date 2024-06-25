Появилась информация о переговорах «Локомотива» по Антону Миранчуку

«Локомотив» ведёт переговоры по полузащитнику Антону Миранчуку, желая сохранить футболиста в команде. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «железнодорожники» предлагают 28-летнему футболисту контракт на два года с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон. Сторона Миранчука, в свою очередь, запрашивает контракт на три года с зарплатой в 2 миллиона евро за сезон.

В ходе переговоров «Локомотив» указывает на то, что клуб и так ради Миранчука превышает потолок зарплат – Антон может стать самым высокооплачиваемым игроком команды. На днях стороны проведут третий раунд переговоров.