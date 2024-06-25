В «Бетисе» высказались об интересе к Виллиану Жозе со стороны «Спартака»

Спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо высказался о том, что нападающий Виллиан Жохе может покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский нападающий уже подписал контракт с московским «Спартаком».

«Звонки поступают, мы не отказываемся ни от каких вариантов, есть интерес со стороны разных клубов, но не более того», — цитирует Фахардо Mundo Deportivo.

Контракт 32-летнего футболиста с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

В минувшем сезоне он провел 43 игры, поразив ворота соперников 14 раз.