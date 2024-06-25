Владимир Рыков, бывший защитник московского «Динамо» получил должность в клубе Российской премьер-лиги.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на свои источники, Рыков стал заместителем спортивного директора нижегородского клуба. Помогать в этом деле он будет спортивному директору клуба Александру Удальцову.

Завершил карьеру Рыков, напомним, совсем недавно – летом 2023 года. Во время карьеры уроженец Новосибирска играл за такие клубы как московское «Торпедо», «Мордовия», «Урал» и другие.

«Пари НН» по итогу прошлого сезона сохранил прописку в РПЛ. Клуб смог обыграть в стыковых матчах тульский «Арсенал».