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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Миодраг Божович назвал лучших сербских тренеров в России

25 Июня 2024 • 21:24 Комментировать

Миодраг Божович рассказал, кого считает лучшими сербскими тренерами в России.

Специалист выделил бывшего наставника «Краснодара» Владимира Ивича, который провел хорошую работу в российской команде.

«Марко Николич выиграл кубок России с «Локомотивом», — он тоже успешно поработал в России», - приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на данный момент три сербских тренера возглавляют клубы РПЛ. Деян Станкович («Спартак») и Марко Николич (ЦСКА) присоединились к российским командам в это межсезонье. Саша Илич же руководит «Пари НН» с конца прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Миодраг Божович Владимир Ивич Марко Николич ещё теги
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