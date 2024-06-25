Миодраг Божович назвал лучших сербских тренеров в России

Миодраг Божович рассказал, кого считает лучшими сербскими тренерами в России.

Специалист выделил бывшего наставника «Краснодара» Владимира Ивича, который провел хорошую работу в российской команде.

«Марко Николич выиграл кубок России с «Локомотивом», — он тоже успешно поработал в России», - приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на данный момент три сербских тренера возглавляют клубы РПЛ. Деян Станкович («Спартак») и Марко Николич (ЦСКА) присоединились к российским командам в это межсезонье. Саша Илич же руководит «Пари НН» с конца прошлого сезона.