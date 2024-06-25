Канчельскис: «Спартак» не сможет навязать борьбу «Зениту» за чемпионство»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах «Зенита» на победу в Российской премьер-лиги в следующем сезоне.

Эксперт отметил, что у команды с берегов Невы как всегда самые большие шансы на титул, и думает, что «сине-бело-голубые» не дадут больше шансов, которые они дали в минувшем сезоне.

«Спартак»? «Красно белые» не смогут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в сезоне 2024/25», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице, уступив третьей позиции шесть очков.