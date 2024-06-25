Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 3 7
Швейцария 3 5
Венгрия 3 3
Шотландия 3 1
Группа B
Испания 3 9
Италия 3 4
Хорватия 3 2
Албания 3 1
Группа C
Англия 2 4
Дания 2 2
Словения 2 2
Сербия 2 1
Группа D
Австрия 3 6
Франция 3 5
Нидерланды 3 4
Польша 3 1
Группа E
Румыния 2 3
Бельгия 2 3
Словакия 2 3
Украина 2 3
Группа F
Португалия 2 6
Турция 2 3
Чехия 2 1
Грузия 2 1
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Спартак» не сможет навязать борьбу «Зениту» за чемпионство»

25 Июня 2024 • 20:48 Комментировать (1)

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах «Зенита» на победу в Российской премьер-лиги в следующем сезоне.

Эксперт отметил, что у команды с берегов Невы как всегда самые большие шансы на титул, и думает, что «сине-бело-голубые» не дадут больше шансов, которые они дали в минувшем сезоне.

«Спартак»? «Красно белые» не смогут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в сезоне 2024/25», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что «Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице, уступив третьей позиции шесть очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Канчельскис ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
superzina
25 Июня 2024 в 21:05
Кто может составить конкуренцию «Зенита» Алексея Борисовича ?
Для этого нужны деньги !
А у кого из владельцев Клубов есть такие достаточно большие деньги , для серьезного вливания ?

- РЖД . Капитализация 3.8 трлн руб , инвестпрограмма 1.3 трлн руб .
Но руководитель не железнодорожник и не болельщик Локомотива , а экономист .От слова экономия .

- Лукойл . 2.7 и 1.0 Огромные возможности , практически ничем для развития футбольного Клуба не уступающие Газпрому или РЖД .
Но что-то не так в управлении ФК Спартак уже не первый десяток лет .
Психологи объясняют это просто тем , что Лукойл это АО и Алекперов всегда относился к вложению денег АО в Клуб , как к вложению своих собственных денег .

- Газпром . 2.99 и 1.57

Все три компании практически равны для финансирования футбольных Клубов .
Для них это суммы не значительные .
Для бюджета Зенита это 0.5% капитализации Газпрома или 1 % инвест программы .

Но Миллер
а. коренной ленинградец и болельщик Зенита уже много много лет
б. тратит не свои личные и поэтому легко это делает

Федун родился в Киеве и 40 лет болел за Динамо (Киев ) .До 1987 г вообще не знал ,как добывается нефть . Полковник . К Спартаку не имел никакого отношения .

Алекперов родился в Баку и практически всю жизнь провел в нефтяной отрасли . Болельщик Нефчи (Баку) В Москве с 1990 г .

ВЫВОД . Для Зенита единственным конкурентом , который легко может вложить около 100 млн и больше на трансферы , является Спартак , но при условии резкого роста профессионализма в управлении Клубом.
А это за год сделать не легко , хотя и возможно
Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Реальная группа смерти: Кто выйдет из группы E в 1/8 финала Евро-2024 Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 «ПСЖ» нашёл замену Мбаппе на Евро-2024 - названо имя нападающего Что нужно Грузии для выхода в плей-офф Евро-2024 Глава «Реала» Перес принял решение по Лунину В Нидерландах отреагировали на информацию о возвращении Промеса в «Спартак» Мартинес – об ассисте Роналду: «Этот момент следует показывать во всех академиях Португалии» Фернандеш оценил голевую передачу Роналду в матче Евро-2024 Назван самый быстрый игрок Евро-2024: Леау занял четвёртое место, Мбаппе лишь восьмой
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Автогол оторвался в споре бомбардиров: Испания дожала Италию с помощью Калафьори и выиграла группу Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Сборная Германии переиграла венгров и первой вышла в плей-офф домашнего Евро Роналду заявил о дате завершения карьеры в сборной, а «Реал» выбрал нового тренера – в главных слухах недели Месси: Я не такой, как Роналду Пять игроков, из-за которых Португалия разорвала Турцию и выиграла группу Президент «Реала» Перес выбрал тренера на замену Анчелотти Гола Кейна им мало: Англия осеклась на Дании и упустила шанс выйти в плей-офф с первого места
Спортивные новости
Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Овечкин попал в список игроков НХЛ с самыми неэффективными контрактами Хайман побил рекорд Овечкина в НХЛ «Эдмонтон» расправился с «Флоридой» и сравнял счёт в финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Июня
21:24 · Россия. Премьер-лига
Миодраг Божович назвал лучших сербских тренеров в России
20:48 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Спартак» не сможет навязать борьбу «Зениту» за чемпионство» 1
19:49 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «С приходом Жозе может уйти Соболев»
19:48 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» высказались о скором подписании контракта с Глушаковым
19:36 · Россия. Премьер-лига
Сергей Волков попрощался с «Краснодаром» после перехода в «Зенит»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Хомуха: «Жемалетдинов повысит конкуренцию в ЦСКА»
18:59 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» ищет варианты для Аттият-Аллаха эксклюзив
18:49 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой оценил летнюю трансферную кампанию «Зенита»
18:40 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали будущее Бакаева
18:31 · Чемпионат Европы 2024
Рахимов прокомментировал недавний скандал с участием Мирлинда Даку
18:08 · Россия. Премьер-лига
Махачкалинское «Динамо» арендует воспитанника «Челси»
17:57 · Россия. Премьер-лига
Божович объяснил тренд на сербских тренеров в РПЛ
17:48 · Россия. Премьер-лига
Глушаков готов прийти на шоу Урганта с самогоном
17:37 · Россия. Премьер-лига
Вратарь Ставер пополнил ряды «Рубина» официально
17:29 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой высказался о трансфере Горшкова в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем