Канчельскис: «Спартак» не сможет навязать борьбу «Зениту» за чемпионство»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах «Зенита» на победу в Российской премьер-лиги в следующем сезоне.
Эксперт отметил, что у команды с берегов Невы как всегда самые большие шансы на титул, и думает, что «сине-бело-голубые» не дадут больше шансов, которые они дали в минувшем сезоне.
«Спартак»? «Красно белые» не смогут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в сезоне 2024/25», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Напомним, что «Спартак» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице, уступив третьей позиции шесть очков.
Для этого нужны деньги !
А у кого из владельцев Клубов есть такие достаточно большие деньги , для серьезного вливания ?
- РЖД . Капитализация 3.8 трлн руб , инвестпрограмма 1.3 трлн руб .
Но руководитель не железнодорожник и не болельщик Локомотива , а экономист .От слова экономия .
- Лукойл . 2.7 и 1.0 Огромные возможности , практически ничем для развития футбольного Клуба не уступающие Газпрому или РЖД .
Но что-то не так в управлении ФК Спартак уже не первый десяток лет .
Психологи объясняют это просто тем , что Лукойл это АО и Алекперов всегда относился к вложению денег АО в Клуб , как к вложению своих собственных денег .
- Газпром . 2.99 и 1.57
Все три компании практически равны для финансирования футбольных Клубов .
Для них это суммы не значительные .
Для бюджета Зенита это 0.5% капитализации Газпрома или 1 % инвест программы .
Но Миллер
а. коренной ленинградец и болельщик Зенита уже много много лет
б. тратит не свои личные и поэтому легко это делает
Федун родился в Киеве и 40 лет болел за Динамо (Киев ) .До 1987 г вообще не знал ,как добывается нефть . Полковник . К Спартаку не имел никакого отношения .
Алекперов родился в Баку и практически всю жизнь провел в нефтяной отрасли . Болельщик Нефчи (Баку) В Москве с 1990 г .
ВЫВОД . Для Зенита единственным конкурентом , который легко может вложить около 100 млн и больше на трансферы , является Спартак , но при условии резкого роста профессионализма в управлении Клубом.
А это за год сделать не легко , хотя и возможно