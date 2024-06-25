Шикунов: «С приходом Жозе может уйти Соболев»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном переходе нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе в московский «Спартак».

Специалист отметил, что не следил за бразильским форвардом, а если «красно-белые» покупают его, то значит, что в этом что-то есть.

«Надо не забывать: в команде теперь новый тренер. Может, из-за трансфера Жозе уйдет Соболев, мы же этого не знаем», - приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что «Спартак» уже подписал контракт с 32-летним нападающим испанского клуба. Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.