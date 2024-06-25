В «Химках» высказались о скором подписании контракта с Глушаковым

Николай Оленев, который в «Химках» занимает пост генерального директора, дал комментарий о полузащитнике Денисе Глушакове. По словам Оленева, в ближайшее время клуб подпишет контракт с 37-летним игроком.

«В ближайшее время подпишем контракт с Глушаковым. Он приходит полноценным игроком команды и, уверен, внесёт свой вклад в её результат. В заявке Глушаков будет игроком, но на поле надеюсь, мы увидим его и в роли наставника для молодых футболистов, ведь на него ориентируются многие», - цитирует Оленева Sport24.

Напомним, что Денис Глушаков переходит в «Химки» свободным агентом после истечения срока контракта с армянским клубом «Урарту». За эту команду Глушаков выступал во второй части сезона 2023/2024.

Добавим, что «Химки» с первой попытки вернулись в Российскую премьер-лигу. Подмосковная команда весной заняла первое место в первенстве Мелбет-Первой лиги.