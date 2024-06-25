Сергей Волков попрощался с «Краснодаром» после перехода в «Зенит»

Защитник сборной России Сергей Волков обратился к «Краснодару» и болельщикам клуба после перехода в питерский «Зенит».

Игрок поблагодарил руководство, весь тренерский штаб, игроков и персонал, с которыми он прошел тяжелый путь.

«Также хочу поблагодарить болельщиков, вы были с нами всегда. Ваша поддержка согревала и помогала! Спасибо вам за ваши положительные эмоции, позитив и веру! Желаю «Краснодару» процветания, развития и успехов!» - написал Волков в социальной сети.

Напомним, что 21-летний футболист подписал контракт с командой с берегов Невы до 2028 года. Сумма трансфера составила пять миллионов евро.

