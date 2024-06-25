Хомуха: «Жемалетдинов повысит конкуренцию в ЦСКА»

Дмитрий Хомуха, бывший игрок московского ЦСКА и футбольный тренер высказался о Рифате Жемалетдинове, который может перебраться в армейский клуб свободным агентом. Там недавно место главного тренера занял хорошо знакомый ему Марко Николич.

«Внутрикомандную конкуренцию в ЦСКА Жемалетдинов своим приходом точно повысит. А тот факт, что Рифат уже играл под руководством Николича — это только плюс. Доверие тренера - это дополнительный стимул у игроков», - рассуждает Хомуха для Legalbet.

Напомним, что Жемалетдинов не стал продлять контракт с московским «Локомотивом», в котором он провёл несколько последних сезонов.