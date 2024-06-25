Защитник Яхья Аттият-Аллах может покинуть «Сочи» в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в настоящий момент сочинцы ищут варианты по трудоустройству для 29-летнего футболиста.

Аттият-Аллах перешёл в «Сочи» в феврале. С тех пор защитник провёл 11 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал три результативных паса на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Аттият-Аллаха в 2,2 миллиона евро.

Как известно, «Сочи» по итогам сезона вылетел из Российской премьер-лиги, финишировав на последней позиции в турнирной таблице.