Александр Мостовой оценил летнюю трансферную кампанию «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о летней трансферной кампании питерского «Зенита».

Эксперт отметил, что не понимает политику команды с берегов Невы в это межсезонье.

«Сначала 15 бразильцев, теперь они скупают всех лучших российских игроков. Может, они что-то знают, посмотрим. Они бы и так были претендентами на титул в следующем сезоне», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» уже подписал вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также полузащитника Максима Глушенкова, который в прошлом сезоне стал лучшим ассистентом РПЛ.