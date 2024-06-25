В «Зените» прокомментировали будущее Бакаева

Председатель совета директоров питерского «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Рассчитывают ли на Бакаева в этом сезоне или возможен уход в аренду? Сборы покажут», - заявил Медведев в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Напомним, что 27-летний футболист минувший сезон провел в аренде в «Аль-Вахде» из ОАЭ, за который он провел 25 игр во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами партнерам по команде.

Соглашение воспитанника московского «Спартака» с командой с берегов Невы рассчитано до лета 2025 года.