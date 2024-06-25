Махачкалинское «Динамо» арендует воспитанника «Челси»

Новичок РПЛ в новом сезоне в лице махачкалинского «Динамо» арендует воспитанника «Челси» и игрока полузащиты «Сочи» Викторьена Ангбана.

По информации Metaratings, длительность арендного соглашения составит один сезон, а у динамовцев будет право выкупа футболиста. 27-летний футболист по итогу минувшего сезона не может похвастаться игровой практикой, у него в активе лишь семь выходов на поле в рамках РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» впервые в своей истории вышло в РПЛ по итогу прошедшего сезона, заняв второе место в Мелбет-Первой лиге. «Сочи» же вылетел из РПЛ с последнего, 16 места турнирной таблицы.