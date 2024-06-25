Божович объяснил тренд на сербских тренеров в РПЛ

Миодраг Божович, известный сербский и черногорский специалист высказался о тренде Российской премьер-лиге на тренеров из Сербии.

«Классная школа тренеров у них, Ивич и Николич хорошие результаты показали. Теперь у Станковича шанс появился. Сербские тренеры по культуре ближе к России. Объединяющий фактор — религия. Нашим легче адаптироваться в России и подстраиваться под условия РПЛ», - рассуждает Божович для «Спорт-Экспресса».

Напомним, в следующем сезоне тренировать московский ЦСКА, московский «Спартак» и «Пари НН» будут Марко Николич, Деян Станкович и Саша Илич соответственно.