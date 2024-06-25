Глушаков готов прийти на шоу Урганта с самогоном

Известный российский футболист Денис Глушаков высказался о программе «Вечерний Ургант», которая ранее выходила на «Первом канале».

По словам Глушакова, ему сейчас не хватает шоу Ивана Урганта*. Экс-игрок «Спартака» отметил, что лично не знаком с ведущим, но считает его хорошим артистом. Если шоу запустят снова, то Глушаков будет готов прийти на него с бутылкой самогона.

«Если пригласят, то принесу Урганту самогон. Если он по нему соскучился», - слова Глушакова приводит на своих страницах Sport24.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Денис Глушаков ушёл из армянского клуба «Урарту».