Вратарь Евгений Ставер стал игроком «Рубина», об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Добро пожаловать в «Рубин», Евгений!» - говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что соглашение с 26-летним вратарем рассчитано на три ближайших года. Он будет выступать под третьим номером.

Последним клубом голкипера был красноярский «Енисей», с которым у него закончился контракт. Ранее он выступал за «Долгопрудный», «Новосибирск» и «Сибирь».

Напомним, что в летнее трансферное окно казанский клуб покинул Юрий Дюпин, который пополнил ряды «Краснодара».

«Рубин» по итогам минувшего сезона РПЛ занял восьмое место в турнирной таблице.