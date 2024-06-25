Александр Мостовой высказался о трансфере Горшкова в «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о трансфере защитника сборной России Юрия Горшкова в «Зенит».

Мостовой отметил, что в выборе игрока нет ничего гениального, ведь в футболе все решают деньги и связи.

«Мы же видели это на примере Глушенкова — он был в «Локомотиве» одним из лучших, но ушел в «Зенит». Правильно сделал, что ушел, там он будет выигрывать и получать в пять раз больше», - приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 25-летний футболист заключил контракт с командой с берегов Невы на три года с опцией продления еще на один сезон.