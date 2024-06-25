Игнатьев назвал условие, при котором Карпин не сможет совмещать посты

Борис Игнатьев, бывший тренер сборной России высказался о Валерии Карпине, главном тренере российской национальной команды и «Ростова». И предположил, при каком условии Карпин больше не сможет совмещать свои посты.

«Что будет дальше, нужно будет взвешивать потом. Когда вернёмся к официальным матчам, я за то, чтобы тренер не совмещал, а работал с одной командой. Либо клуб, либо сборная, но что-то одно», - приводит слова Игнатьева Legalbet.

Напомним, что при непосредственно главном тренере Карпине сборная России ни разу не проиграла после отстранения команды от официальных матчей в 2022 году.