Пресс-служба «Ростова» объявила о договоренности с болгарским «Ботевом» о трансфере голкипера Хидаета Ханкича.

«Приветствуем Хидо в составе «Ростова»! Желаем надежно защищать наши ворота», - говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне 29-летний боснийский голкипер принял участие в 25 играх во всех турнирах, в которых 12 раз оставил ворота в неприкосновенности, а также пропустил 21 мяч.

Ранее Ханкич выступал за «Ваккер», «Аустрию», «Блау-Вайс Линц» и «Ботошани».

Напомним, что по окончании сезона-2023/24 команду с берегов Дона покинули вратари Никита Медведев и Сергей Песьяков.