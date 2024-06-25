Екатеринбургский «Урал» организует летний товарищеский турнир. Поучаствуют в нём, помимо уральцев, три зарубежных клуба, сообщает пресс-служба «шмелей».

Так, участниками турнира станут «Кызылкум» (Узбекистан), «Равшан» (Таджикистан) и сербский столичный клуб «ИМТ-Белград». О жеребьёвке турнира будет известно позже, а пройдёт он с 7 по 11 июля в Екатеринбурге.

Напомним, что «Уралу» не повезло вылететь из РПЛ по итогу минувшего сезона, команда проиграла тольяттинскому «Акрону» по сумме двух стыковых встреч. В новом сезоне клуб, 11 лет отыгравший в элите, будет играть в Мелбет-Первой лиге как минимум один сезон.