Андрей Мостовой высказался о новичках «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о новичках питерского клуба.
Напомним, что в летнее трансферное окно команда с берегов Невы подписала четыре российских футболиста, среди которых Евгений Латышонок, Максим Глушенков, Юрий Горшков и Сергей Волков.
Игрок сборной России отметил, что не знаком только с вратарем, а остальных игроков знает, в том числе по выступлениям за национальную команду.
«Хорошие ребята, интересные. Но сейчас ближе познакомимся. А вообще, «Зенит» усиливается российскими игроками, которых, может быть, нам не хватало в обойме. Теперь будет достаточно», - приводит слова Мостового «Матч ТВ».
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