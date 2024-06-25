Андрей Мостовой высказался о новичках «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о новичках питерского клуба.

Напомним, что в летнее трансферное окно команда с берегов Невы подписала четыре российских футболиста, среди которых Евгений Латышонок, Максим Глушенков, Юрий Горшков и Сергей Волков.

Игрок сборной России отметил, что не знаком только с вратарем, а остальных игроков знает, в том числе по выступлениям за национальную команду.