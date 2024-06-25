Андрей Мостовой высказался о предсезонной подготовке «Зенита»

Атакующий полузащитник питерского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о подготовке к следующему сезону, в частности о скором предсезонном турнире.

«Прикольно, что клуб организовывает такие турниры. «Тальерес» - один лидеров в Аргентине, а нынешней ситуации мы не можем играть на международной арене, но хоть на сборах получится. Будет интересно. Очень рад, что все пройдёт в Петербурге. Лучше сборы тут, чем в Австрии», - цитирует Мостового Metaratings.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. Ближайший официальный матч команда Сергея Семака проведёт в субботу, 13 июля, - против «Краснодара». Это будет битва за суперкубок страны, которая по обыкновению откроет футбольный сезон в России.