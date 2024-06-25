Губерниев готов взяться за Дзюбу

Известный комментатор Дмитрий Губерниев готов обучить Артёма Дзюбу ораторскому искусству. Ранее известный агент Дмитрий Селюк предложил Дзюбе попробовать себя в качестве эксперта на телевидении.

По словам Губерниева, он может провести для Дзюбы мастер-классы.

«Я с удовольствием проведу для Артёма мастер-классы, расскажу ему про технику речи, про мастерство эфирного выступления, и, если он захочет, то станет непревзойдённым профессиональным экспертом-комментатором» - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 35-летний Артём Дзюба обрёл статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Локомотивом».

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