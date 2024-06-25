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Три клуба, кроме ЦСКА, претендуют на Гбамена слухи

25 Июня 2024 • 16:52 Комментировать

Три клуба, кроме московского ЦСКА, заинтересованы в услугах полузащитника «Дюнкерка» Жан-Филиппа Гбамена.

Как сообщает L’Equipe, конкуренцию «армейцам» за ивуарийца составляют «Мец», льежский «Стандард» и берлинская «Герта». Фаворитом в споре за игрока является бельгийский клуб, который уже сделал хавбеку официальное предложение.

Контракт Гбамена с «Дюнкерком» рассчитан до 30 июня, по его истечении он станет свободным агентом.

Напомним, что полузащитник уже выступал за «армейцев» на правах аренды (2022 год) и провел 13 игр, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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ЦСКА Москва Герта Стандард Жан-Филипп Гбамен Мец трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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