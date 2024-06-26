Закончится ли гегемония «Зенита»: кто станет чемпионом в новом сезоне РПЛ

Не успели мы отойти от минувшего сезона, а уже через месяц стартует новый розыгрыш Российской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто будет бороться за трофей в предстоящем сезоне РПЛ.

ЦСКА

Прошлый сезон «армейцы» провалили, в результате чего Владимир Федотов был отправлен в отставку. В грядущий розыгрыш чемпионата России ЦСКА войдёт с новым главным тренером. Этим летом команду возглавил небезызвестный отечественному зрителю специалист Марко Николич, работавший когда-то (2020-2021) в «Локомотиве». Стоит сказать, что у ЦСКА есть серьёзные проблемы с составом, и нет денег на трансферы, поэтому вместо усиления состава руководство решило взбодрить коллектив новым тренером. Однако вряд ли это поможет «красно-синим» выступить намного лучше, чем в прошлой кампании, когда команда стала шестой.

«Локомотив»

Минувший розыгрыш Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова завершили на четвёртом месте. Команда была нестабильна, но ближе к концу сезона стала показывать более целостный футбол, благодаря чему Галактионов заслужил продление контракта. Однако это не единственная причина. У «Локомотива» тоже практически нет трансферного бюджета, поэтому руководство не стало приглашать нового тренера, который потребовал бы усиления состава. Плюс ко всему команду покидают или уже покинули несколько важнейших игроков: Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, а, возможно, ещё и Дмитрий Баринов. «Локомотив» вряд ли сможет найти замену этим игрокам, поэтому не будет претендовать на золото в новом сезоне.

«Краснодар»

По итогам прошедшего сезона «Краснодар» стал вторым в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Зенита» на один балл. Весной в команду вернулся Мурад Мусаев — любитель атакующего футбола и тот, при котором «Краснодар» много пропускает. Кубанский клуб уже покинул капитан Матвей Сафонов, но, помимо этого, летом «быки» уже лишились защитника Сергея Волкова, а ещё клуб могут покинуть Эдуард Сперцян, Джон Кордоба и другие лидеры. В новом сезоне «Краснодару» будет тяжело войти в тройку, если Мусаев не пересмотрит свои игровые принципы.

«Динамо»

За один тур до конца прошлого сезона «Динамо» лидировало в РПЛ. Для чемпионского титула «бело-голубым» нужно было набрать одно очко в заключительном матче, но команда проиграла и завершила сезон только на третьей позиции. Этим летом «Динамо» уже серьёзно укрепило главную проблемную позицию, подписав вратаря сборной России Андрея Лунёва. В следующем сезоне подопечные Марцела Лички точно будут претендовать на трофей, ведь их атакующий натиск регулярно приносит плоды в виде набранных очков. Команде нужно только добавить в стабильности.

«Спартак»

Московский «Спартак» в очередной раз входит в сезон с новым тренером и надеждами на чемпионский титул. В прошлой кампании «красно-белые» стали только пятыми, отправив в отставку Гильермо Абаскаля за месяц до окончания сезона. В мае «Спартак» возглавил Деян Станкович, который, как кажется, очень подходит нынешнему подбору игроков. Авторитетный футболист, тренер-победитель, брутальный мужик с атакующей философией — это всё про Станковича. Конечно, сейчас у «Спартака» есть проблема — слишком большая обойма из не очень качественных игроков, но стартовый состав вполне способен претендовать на чемпионский титул, а вот со скамейкой придётся поработать на трансферном рынке.

«Зенит»

Уже по традиции главным претендентом на чемпионство считается «Зенит», выигравший шесть последних розыгрышей Российской премьер-лиги. Однако минувший сезон, в котором «Зенит» чудом вырвал золото в последнем туре, ясно дал понять, что с этой командой можно играть и конкурировать. У лидеров «Зенита» уже нет прежней мотивации, а российские футболисты продолжают падать духом из-за ставки Семака на легионеров. Этим обусловлена активность «Зенита» на рынке, который уже оформил трансферы Евгения Латышонка, Юрия Горшкова, Максима Глушенкова и Сергея Волкова, но «Зениту» этого будет недостаточно для исторического чемпионства в год своего столетия. Для борьбы за трофей в новом сезоне команде нужен новый костяк, ведь Клаудиньо, Вендел и другие бразильцы по ходу прошлого сезона ясно дали понять своей игрой, что они больше не хотят выступать в России, и если клуб их не отпустит, это сильно пошатнёт чемпионские амбиции команды.

Итог

Исходя из того, как активно «Зенит» действует на трансферном рынке, команда точно будет главным претендентом на золотые медали предстоящего розыгрыша Российской премьер-лиги. С большой долей вероятности «сине-бело-голубые» продлят свою чемпионскую серию до рекордных семи побед, но «Спартак» и «Динамо» не позволят им чувствовать себя спокойно на протяжении всей дистанции.

Дмитрий Миляев